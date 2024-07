Ugolini e il modello Forlì | Qui ha vinto un civico è la prova che si può fare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024), 24 luglio 2024 – Nell’Emilia Romagna tradizionalmente governata dal centrosinistra, c’è un esempio vincente per chi vuole sfidare lo schieramento egemone? Sì: occorre percorrere la via Emilia fino ad arrivare in Romagna, a. È quello che ha fatto ieri Elena, preside del liceo ‘Malpighi’ di Bologna, candidata civica che dovrebbe avere l’appoggio del centrodestra (domani forse l’ufficialità). “Il sindaco Gian Luca Zattini è il primo che incontro nella mia campagna elettorale. La sua esperienza di governo rappresenta un faro per il mio percorsoelettorale", sono le parole che l’ex sottosegretaria all’Istruzione (dal 2011 al 2013, era nel Governo Monti) ha affidato ieri a una nota congiunta con il Comune di. In effetti l’esempio è calzante. Gian Luca Zattini, 69 anni, è stato il primo sindaco di centrodestra di un capoluogo in Romagna: era il 2019.