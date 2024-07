Tutte le novità del ddl Concorrenza Ecco la bozza del testo su cui duellano Fitto e Salvini

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il ddl2023, una delle leggi chieste dall'Ue come obiettivi per l'erogazione della settima rata del Pnrr, deve ancora arrivare in Cdm. O meglio, è arrivato nel pre consiglio di lunedì mattina, che doveva dare il via libera tecnico al, ma è stato bloccato dal duello tra i ministrisul nodo della disciplina del settore autostradale. Il ministro delle Infrastrutture vorrebbe intervenire sui rinnovi delle concessioni prevedendo una tariffa unica nazionale e un intervento diretto dello stato in materia di lavori di manutenzione.fattispecie su cui s'è acceso un faro da parte della Commissione europea, secondo cui questa nuova normativa potrebbe portare al rischio di buchi di bilancio. Rimostranze che sono state espresse dagli stessi tecnici del ministero degli Affari europei.