Traffico Roma del 24-07-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto sul grande raccordo anulare coda per incidente sulla carreggiata esterna in prossimità dell’uscita Aureliarallentato tra l’uscita e Casilina Appia due carreggiate fuori raccordo si lamenta persulla Cristoforo Colombo tra lo svincolo per via Alfonsine via di Malafede direzione Ostiacongestionato nella zona di Piazza Lodi e vie limitrofe per la chiusura della tangenziale in direzione stadio tra viale Castrense Largo Passamonti la riapertura è prevista per le ore 6 del 19 di agosto per il trasporto pubblico sulla metro a per restyling e manutenzione fino al 9 di settembre chiusa la stazione Ottaviano la stazione Spagna invece resterà chiusa fino al 3 di ottobre e per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.