Tommy Dreamer afferma che Otis non viene utilizzato abbastanza

(Di mercoledì 24 luglio 2024)ha avuto sin qui un andamento altalenante nel roster principale, e l’ex star della WWEritiene che la compagnia non lo abbiaal massimo del suo potenziale. La leggenda della ECW, durante una recente edizione di “Busted Open”, ha dichiarato che la WWE potrebbe fare di più con, in quanto l’ex campione di coppia è sia un wrestler brillante che un gran intrattenitore. “è una star.è sempre stato una star. Se guardi la sua traiettoria in WWE, ha rubato la scena con gli Heavy Machinery ed è stato il vincitore del Money in the Bank. Non è il prototipo di come dovrebbe essere una superstar della WWE, ma è un fantastico lottatore e showman. È carismatico, ha quella capacità di attirare le persone. Sento che la WWE non lo stia utilizzando a dovere.