Tessa Thompson protagonista e produttrice della serie thriller Netflix His & Hers

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 24 luglio 2024)ha ordinato His, unpsicologico interpretato e prodotto dalla star di Thor,ha dato il via libera a His, unpsicologico interpretato e prodotto da(Creed, Thor). La minidi sei episodi, adattata dal romanzo di Alice Feeney, è stata ideata dallo scrittore/produttore esecutivo Bill Dubuque, dalla scrittrice/esecutiva Dee Johnson (Compagni di viaggio, The Good Wife), che funge da showrunner, dal regista William Oldroyd, che funge da scrittore e dirigerà il primo episodio, e dai produttori esecutivi Jessica Chastain e Kristen Campo. Creed 3: Michael B. Jordan ehanno fatto terapia di coppia per prepararsi al film I dettagli di His