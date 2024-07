Terribile schianto di un aereo | morti 19 passeggeri si salva solo il pilota

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Unincidentesi è verificato questa mattina in Nepal, dove undella Saurya Airlines con 20 persone a bordo era partito da Kathmandu con destinazione Pokhara, una località turistica da dove si accede al Circuito dell’Annapurna, famoso sentiero escursionistico dell’Himalaya. Incidente: le dinamiche Il bilancio è gravissimo: tutti i 19a bordo sono deceduti nello, mentre l’unico sopravvissuto è ilricoverato al Kathmandu Medical College Hospital, che sembra aver riportato delle ferite agli occhi, ma non sarebbe in pericolo di vita. I media locali hanno riportato immagini e video del post-incidente, con rottami sparsi ovunque lungo l’area dove si è verificato l’incidente.