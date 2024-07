Si ferma per cambiare una gomma e viene investito da un Suv è grave

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Bologna, 24 luglio 2024 – Si erato sul lato destro della carreggiata perunadel suo camion ed è stato travolto da un Suv, che lo ha sbalzato in avanti. E’il 55enne. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sull'asse attrezzato di Bologna, fra le uscite Barca e Croce di Casalecchio. Anche il conducente della macchina, un 70enne, è rimasto ferito riportando lesioni di media gravità. Il 55enne invece, dopo l'urto, è rimasto incastrato tra l'autocarro ed il cordolo della carreggiata. È stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco per liberarlo e prestare le prime cure prima del trasferimento in ospedale, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. È intervenuta la polizia locale. Ieri a Sasso Marconi, un frontale sul raccordo autostradale con sei feriti, di cui quattro in gravi condizioni.