Riforma premierato sotto la lente Ue

(Di mercoledì 24 luglio 2024) 12.40osservazione della Commissione Ue ladelin Italia.Nel Report sulla Stato di diritto, silinea che "non sarebbe più possibile per il Presidente della Repubblica trovare una maggioranza alternativa o nominare una persona esterna al Parlamento come Primo Ministro". Nell'iter legislativo sulladella diffamazione "si eviti il rischio d'impatto negativo sulla lbertà d'informazione",scrive la Ue.L'abrograzione del reato d'ufficio potrebbe avere effetti sull'anticorruzione.