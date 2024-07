Riassunto | SLB accelererà lo sviluppo congiunto della piattaforma digitale su base IA per Aker BP

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Una collaborazione di lunga data trasformerà digitalmente i flussi di lavoro sottomarini diBP per abbassare i costi, abbreviare i cicli di pianificazione e aumentare la produzione in modo più sostenibile HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Notizie normative: SLB eBP oggi hanno annunciato l’accordo di collaborazione a lungo termine per sviluppare congiuntamente unapotenziata dall’intelligenza artificiale (IA) perBP, volta ad accelerare l’innovazione e offrire miglioramenti sostanziali dell’efficienza in tutte le operazioni di E&P (esplorazione e produzione)società. La nuovasi serviràDelfi™ per offrire nuove soluzioni digitali nel cloud perBP.