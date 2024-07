Rai multata di oltre 200 mila euro per la pubblicità occulta di Travolta a Sanremo

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Si torna a parlare di John. Questa volta, però, è l’Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) ad esprimersi. In particolare, per il casoscoppiato durante la seconda serata del Festival di2024 quando l’attore ha indossato sul palco le scarpe di cui è testimonial. Una “svista” (anche se Lucio Presta non sembra pensarla così) che oggi costa alla Rai una multa di più di 206. In una nota, l’Agcom si è espressa così: La Commissione per i servizi e i prodotti dell’Agcom ha approvato una sanzione di206.580,00, pari a venti volte il minimo edittale, alla Rai per la violazione delle disposizioni relative alla corretta segnalazione dei messaggi pubblicitari durante la 74ª edizione del Festival della canzone italiana di