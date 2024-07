Parigi 2024 il francese Zhoya sfilerà con una gonna | Possiamo vestirci come ci pare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Per la prima volta in una cerimonia inaugurale di un’Olimpiade ci sarà un uomo a sfilare con una. L’ostacolistaSasha, 22 anni, ha infatti ottenuto l’autorizzazione dal Cio per indossare questo indumento al posto dei pantaloni. “Sono il primo a chiedere di indossare la?”, era stata la sua domanda in un documentario di France 2 che riprendeva alcune prove delle uniformi olimpiche ufficiali degli atleti di casa. “Se le donne hanno il diritto di vestire con i pantaloni, sarebbe bene che gli uomini potessero scegliere la. Siamo nelci. Non esistono più donna e uomo nella moda, ormai!“. Dopo alcuni dialoghi tra il marchio Berluti e il Comitato olimpico, alla fine la crociata diè stata appoggiata e venerdì 26 luglio di sicuro non passerà inosservato.