Parigi 2024 | disagi all’apertura dei cancelli degli stadi

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Dopo un primo assaggio di gare olimpiche contrassegnate neglini da disservizi e lunghe file nell’accesso sia allo Stade de France per il rugby, sia al Parco dei Principi per il calcio, il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin ha ammesso che c’è stato qualche lieve incidente. Il ministro francese ha riconosciuto che si sono registrate file d’attesa davanti ai duediper un ritardo nell’apertura dei, come avevano denunciato nel pomeriggio i volontari, in difficoltà con l’affluenza. In particolare, al Parco dei Principi, molti tifosi non erano riusciti ad entrare nell’impianto prima dell’inizio della partita Spagna-Uzbekistan. Queste le parole di Darmanin: “Oggi c’è stato in effetti qualche incidente. Da una parte parleremo con gli organizzatori didell’apertura dei, ma tutto è stato recuperato nonostante le file d’attesa.