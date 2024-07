Paolo Bonolis stronca Sanremo | Una lunga puntata di Domenica In

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 24 luglio 2024)è uno dei volti più amati del piccolo schermo. Un professionista in grado di intrattenere e far riflettere il suo pubblico, che si è misurato in carriera anche con il palcoscenico di. Proprio in merito alla celebre kermesse musicale, il conduttore ha speso qualche parola durante la sua ospitata al Giffoni Film Festival 2024, definendo la manifestazione “unadiIn”., le critiche al Festival diPrima dell’annuncio della conduzione di Carlo Conti si era parlato di un possibile ritorno dial Festival di. Un’ipotesi a cui il diretto interessato non si era detto del tutto indifferente, considerando anche il prestigio dell’Ariston. E proprio dell’esperienza sanremese, il conduttore è tornato a parlare al Giffoni Film Festival, mettendo in evidenza punti di forza e, soprattutto, criticità della kermesse.