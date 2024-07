Malore in campo il pallavolista Danilo Cremona muore a 32 anni dopo il coma Fatale un aneurisma cerebrale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Pisa, 24 luglio 2024 – Emorragia massiva, provocata da. Un killer silenzioso, infido, che spesso non dà sintomi evidenti e sfugge anche agli accertamenti e test cui deve sottoporsi chi pratica sport a livello agonistico. Un killer che non ha lasciato s, 32compiuti lo scorso 20 ottobre, atleta professionista del volley originario di Merate, in provincia di Lecco, per tutti "Corry". Dichiarato clinicamente morto nel tardo pomeriggio di ieri,tre giorni di agonia, nel reparto di neurorianimazione della clinica universitaria di Cisanello, a Pisa. Qui è arrivato sabato scorso, in condizioni disperateilche lo ha colpito mentre partecipava ad uno dei tornei di Green Volley, che si disputavano nel weekend a San Giuliano Terme dov’era in corso una conosciuta kermesse dedicata agli appassionati della pallavolo, il Summer Fest.