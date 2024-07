LIVE Fognini-Tseng 1-6 ATP Umag 2024 in DIRETTA | il taiwanese si prende il primo set ligure troppo falloso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-1SET. Una marea di errori per, ilè stato bravo a rimanere costante, solido e a sfruttare le sue possibilità. 40-15 Superficiale nell’avvicinarsi alla palla: due set point. 30-15si difende bene, ma stavolta ilha la pazienza di entrare con il dritto al momento giusto. 30-0 Se ne va il dritto di Fabio in corsa: sembra aver mollato questo set. 15-0 Ennesimo errore a scambio avviato per: poca continuità nel gioco. 5-1 BREAK. Spara via di metri il dritto: troppi errori. Ilserve per il set. 30-40 Commette ildoppio falloche concede la palla del doppio break. 30-30 Stavolta resta sul nastro la risposta dell’asiatico. 15-30 Profondissima la risposta dinon si fa trovare pronto.