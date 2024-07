Legambiente fa le analisi ai laghi pontini | in buona salute due su tre

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 24 luglio 2024)ha inaugurato il tour di Goletta dei2024 nel Lazio, presentando i risultati dellemicrobiologiche sui. Cinque campionamenti sono stati effettuati dai volontari di: due nel lago di Fondi, due nel lago di Sabaudia e uno nel lago Fogliano. Miglioramenti neidi Fondi e Fogliano Buone notizie per idi Fondi e Fogliano: tutti i campionamenti rientrano nei limiti di legge, migliorando rispetto allo scorso anno quando erano risultati inquinati o fortemente inquinati. Emilio Bianco, portavoce di Goletta deidi, ha dichiarato: “La situazione è in via di miglioramento rispetto agli scorsi anni, tuttavia, continueremo a vigilare sullo stato didi questi”.