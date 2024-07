La AEW deve tenere sempre alta l’attenzione

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 24 luglio 2024) +100k: è il dato che segna un distacco tra l’ultima puntata di Dynamite rispetto alle precedenti. Un numero eccezionale per i tempi, fuori dalla forte concorrenza degli altri canali e supportata da un match durato un’ora (MJF vs Will Ospreay) che ha tenuto il pubblico incollato al divano. Anche avendo voluto fare zapping, i telespettatori sonotornati su TBS per capire cosa stesse accadendo. Fino ad un certo punto. Fino ad una parte della seconda ora, dove c’è stato un calo considerevole. I dati che vedete qui sotto indicano come la AEW ha la necessità didello show. Non può permettersi pause, cali, scelte magari anacronistiche. Segno di come scrivere bene le storie (o i match) possa garantire il supporto del pubblico televisivo. Certo non si possono fare match da un’ora ogni settimana.