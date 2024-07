Kuleba | Pronti al dialogo con Mosca

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 24 luglio 2024) 18.25 L'Ucraina "è pronta alcon la Russia,seè pronta a negoziare in buona fede". Così il ministro degli Esteri ucraino, incontrando in Cina l'omologo cinese Wang Yi.Al momento "non vediamo tale preparazione da parte russa". "Sosteniamo tutti gli sforzi per la pace e siamo disposti a continuare a svolgere un ruolo costruttivo nel raggiungimento di un cessate il fuoco e nella ripresa dei colloqui di pace. Ma i tempi e le condizioni non sono ancora maturi", ha detto Wang.