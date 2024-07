Juventus tensione tra Soulé e Giuntoli | O vai in Premier o torni in Next Gen Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 24 luglio 2024)tra: “O vai ininGen” (). È quanto scrive il Corriere dello Sport con Fabio Massimo Splendore.tra, scrive il Corriere dello Sport in prima pagina. Aria pesante in casa juventina. Il quotidiano sportivo riferisce di un confronto piuttosto duro tra il club e il calciatore argentino di 21 anni prodotto dellaGen. Lui vuole andare alla Roma che però offre al massimo 28 milioni che è una cifra ritenuta bassa dache vorrebbe cederlo al Leicester inLeague. Il ragazzo, che quest’anno ha fatto benissimo al Frosinone, ha ribadito che lui vuole andare solo alla Roma. Il duro confronto in casa Juve conEcco cosa scrive il: La dirigenza bianconera decide di fare la voce grossa, quella che il padrone utilizza quando vuole far pesare il ruolo.