Jannik Sinner out dalle Olimpiadi di Parigi 2024 chi lo sostituirà? Il regolamento

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L’Italia Team non potrà contare sul numero 1 al mondo del tennis. Il campione degli Australian Open ha annunciato il suo forfait quando mancano due giorni alla cerimonia d’apertura dei Giochi dia causa di una tonsillite. Ma cosa accade dunque a questo punto, visto cheavrebbe dovuto giocare il torneo di singolo e quello di doppio in coppia con Lorenzo Musetti. Ildell’Itf prevede che dopo il 19 luglio questi giocatori verranno sostituiti da altri tennisti già qualificati ma che non gareggiano all’evento. Fa fede il ranking del 10 giugno, per questo motivo nel singolare l’azzurro più in alto in classifica è Andrea Vavassori che quindi sarà presente in tutti i tre tabelloni: singolare, doppio maschile (con Bolelli) e misto (con Errani).