Italia le nuove stime della popolazione | sempre di meno sempre più soli

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La tendenza, dice l’Istat, “parrebbe irreversibile”. Il condizionale è d’obbligo quando si parla di previsioni. Ma l’aggettivo resta comunque piuttosto forte. Anche perché è suffragato dai dati sullee delle famiglie appena rilasciati dall'istituto di statistica. I quali per i prossimi decenni dipingono un Paesepopolato, dove si fannofigli e dove, in conseguenza dell’invecchiamento, il numero di persone sole è destinato a crescere.in calo Comunque vada, insomma, sarà una discesa. Resta da capire, al più, quanto ripida. Sul fatto che il percorso sarà inclinato e che si procederà verso il basso, infatti, non sembrano esserci dubbi. “Anche negli scenari di natalità e mortalità più favorevoli - dice Istat - il numero di nascite non compensa quello dei decessi”.