Gallo ' primi risultati nel settore idrico in meno di un anno'

(Di mercoledì 24 luglio 2024) "L'impegno di Italgas nelha permesso di conseguire iimportantiindi undi attività". Lo afferma l'amministratore delegato di Italgas Paoloin occasione della semestrale, che si è chiusa con ricavi in calo del 6,4% a 872,3 milioni di euro, per effetto della contrazione delle attività di efficienza energetica legate ai 'Superbonus'. In crescita del 12% a 809,1 milioni i ricavi regolati legati alla distribuzione del gas, così come è salito del 10,6% il margine operativo lordo 671,2 milioni. In rialzo del 12% a 401,8 milioni l'utile operativo, mentre il risultato netto è balzato del 13,3% a 241,5 milioni. Nel semestre sono scesi dell'11,2% gli investimenti tecnici a 353,7 milioni, a differenza del flusso di cassa operativo, salito da 319,6 a 529,5 milioni, e dell'indebitamento finanziario netto, in crescita di 195,1 milioni a 6,83 miliardi.