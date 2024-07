Festambiente Alto Cilento al via V edizione

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 24 luglio 2024). Appuntamento domenica 28 luglio alle ore 17, presso il Palazzo Baronale di Torchiara in provincia di Salerno Si alza il sipario sull’2024 di, quest’anno dedicata all’ambientalismo scientifico e alla transizione ecologica, in programma domenica 28 luglio, a partire dalle 17, presso il palazzo baronale De Conciliis di Torchiara (Sa). L’iniziativa, organizzata dal circolo Legambiente “Ancel Keys” Torchiara-, gode dei patrocini del Comune di Torchiara e del Parco Nazionale del, Vallo di Diano e Alburni. Laboratori per bambini e ragazzi, visite guidate gratuite nel palazzo ed iniziative mirate a sensibilizzare il pubblico sull’importanza di un approccio scientifico alle sfide ambientali e sulle azioni necessarie per una svolta ecologica concreta.