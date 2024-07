Erg | prosegue la sua crescita in Francia avviato parco eolico di Limousin I

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Milano, 24 lug. (Adnkronos) - Erg ha completato la costruzione el'energizzazione deldi Saint-Maurice-la-Clouère, nel dipartimento della Vienne, in Nouvelle-Aquitaine. Il, che beneficia di un regime tariffario con un CfD di 20 anni, è costituito da quattro turbine Vestas V100 da 2,2 MW, per una potenza complessiva di 9 MW e una produzione annua stimata di 19 GWh, pari al fabbisogno energetico di circa 3 mila famiglie. IldiI, il primo dei tre impianti attualmente in costruzione inper complessivi 60 MW ad essere, rappresenta "un passo avanti nellaorganica di Erg oltralpe ed è anche un esempio concreto dell'impegno del gruppo in ambito Esg, in particolare nella preservazione della biodiversità" si legge nella nota del gruppo.