Deadpool & Wolverine | quel cameo che non ti aspetti!

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Fan della casa delle idee a raccolta: il Marvel Cinematic Universe è tornato. Preparate il calzino delle occasioni speciali per l’evento dell’anno in casa Marvel, il film che vede due dei personaggi più amati dei comics americani venire introdotti nell’MCU.si è rivelato essere, sin dai primi minuti, un film ricco di sorprese come, ad esempio, la ricerca da parte didi un nuovoche facesse da nuova “Ancora” per il suo universo. Tutto ci saremmo aspettati, tranne che vedere un altro attore amatissimo dai fan finire ad interpretare Logan! IldiLa sequenza ci mostra diverse varianti decisamente inaspettate e accurate con i fumetti come, ad esempio, il “Mini-Logan” con un’altezza fedele ai fumetti olo che riprende la fantastica storia di Waid e Loeb “L’era di Apocalisse“.