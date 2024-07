Deadpool & Wolverine | ci sono X-Men nel film?

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Fan della casa delle idee a raccolta: il Marvel Cinematic Universe è tornato. Preparate il calzino delle occasioni speciali per l’evento dell’anno in casa Marvel, ilche vede due dei personaggi più amati dei comics americani venire introdotti nell’MCU.si è rivelato essere, sin dai primi minuti, unricco di sorprese con cameo inaspettati e gloriosi ritorni. Ma è presente anche qualche membro del team guidato dal Professor X oltre ai due mutanti protagonisti? Scopriamolo insieme! Colosso, Testata Negasonica e Yukio Il team di supereroi assemblato dal mercenario chiacchierone tra il primo e secondo capitolo torna inin un ruolo molto marginale ma motivo delle azioni del nostro protagonista. Vediamo, infatti, Colosso, Testata Mutante Negasonica e Yukio di nuovo assieme a Wade per festeggiare assieme a lui.