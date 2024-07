Da report sullo Stato di diritto altro schiaffo dell’Ue a Meloni Gasparri | Respingiamo le accuse Pd | Gestione schizofrenica della giustizia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il governo l’aveva scampata a metà giugno, quando le contrattazioni per la riconferma di Ursula von der Leyen erano entrate nel vivo e la tedesca sperava ancora nell’appoggiosua (ormai ex) alleata Giorgia. In poco più di un mese è cambiato tutto: la presidente del Consiglio ha negato l’appoggio alla presidenteCommissione e lei ha già dato inizio alla sua ritorsione. Prima con la maggioranza parlamentare che ha penalizzato l’esecutivo di Roma sull’elezione di presidenti e vicepresidenti di commissione e oggi con la pubblicazione del rapportodirimandata di oltre un mese. L’Italia viene bocciata su tanti temi: dallaalla libertà di stampa, dalla digitalizzazione alla regolamentazione sull’attività delle lobby e sul finanziamento ai partiti. “leal mittente”, ha risposto il senatore di Forza Italia Maurizio