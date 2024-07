Chiara Nasti e Mattia Zaccagni genitori bis è nata Dea | l’annuncio su Instagram

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 24 luglio 2024)è diventata mamma per la seconda volta. Dopo giorni di attesa concitati, in cui il pancione era diventato davvero incontenibile, l’influencer ha dato alla luce la sua secondogenita dopo Thiago, che ha ha chiamato Dea. A darneè stato suo marito, che è intervenuto nelle sue storie diper rivelare al mondo di essere diventato di nuovo papà. Una grande gioia dopo la delusione degli Europei 2024 in cui lui si è distinto per il miracoloso gol al 98?, e che gli restituisce finalmente il sorriso e gli cambia la vita, per la seconda volta.mamma bis La piccola era aspettata da qualche giorno, come dimostrano le ultime immagini di mamma, e finalmente è arrivata.