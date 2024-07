C’è una sola donna che distilla in Guadalupa si chiama Anna Ostrovskyj ed è italiana

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Lo storytelling è una parte importante della comunicazione enogastronomica. Non c’è niente di male, si tratta di raccogliere le informazioni, organizzarle in una narrazione coerente e prepararsi a ripeterla. Si apre il sipario e i personaggi ti si muovono di fronte, raccontandoti come è nata un’azienda, la storia del fondatore, come i frutti della campagna arrivano sulla tavola e così via. Ecco, adlo storytelling proprio non appartiene. Ti siedi in platea e te la ritrovi seduta accanto, mentre cerchi di capire come incrociare le gambe sotto il seggiolino di fronte. Altro che rottura della quarta parete, ma non dovevi essere là sopra anche tu? No, lei osserva lo spettacolo assieme a te e ti spiega come funziona: le luci, i macchinari scenici, i cambi di fondale, sta a te farti un’idea e decidere se ti piace.