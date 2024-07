Casoria proteste in piazza Cirillo | Non abbattete le nostre case

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il palazzo di via Indipendenza 41, a, potrebbe essere abbattuto a Settembre Questa mattina davanti al comune diinhanno protestato i condomini dell’edificio di via Indipendenza che il 24 settembre rischia di essere abbattuto. «Siamo qui per accendere i riflettori su questo caso, noi non siamo abusivi. Abbiamo compratocon regolari permessi, accendendo mutui e facendo perizie bancarie» dicono alcuni residenti. In effetti la situazione è complessa, cittadini dimostrano carte alla mano di aver acquistato lecon regolare rogito dei notai, con documenti ufficiali e seguendo tutto quanto prescritto dalla legge.