Cardiologia Neonatale | esecuzione dell’elettrocardiogramma nei neonati

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L’Elettrocardiogramma (ECG) è un importante strumento diagnostico nellapediatrica, utilizzato per identificare precocemente malattie cardiache nei, inclusa la vasta gamma di cardiopatie congenite. Questo articolo esplora l’approccio alla diagnosi attraverso l’ECG e le patologie che possono essere rilevate in questa delicata fase della vita. ProceduraneiL’ECG neiè una procedura minimamente invasiva e di breve durata, che si realizza in circa 15 minuti. Durante l’esame, piccoli elettrodi sono posizionati sul torace del neonato. Questi registrano l’attività elettrica del cuore, permettendo allo specialista cardiologo pediatrico di valutare la salute cardiaca del piccolo.