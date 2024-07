Calciomercato Napoli sfuma il pallino di Conte | accordo vicino con un club di Serie A

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il giocatore era stato accostato alnelle ultime ore, ma l’affare non andrà in porto. Il centrocampista tornerà comunque inA. Ildelè in questo momento legato alle uscite, Manna e De Laurentiis sono stati chiari anche cone hanno spiegato che senza uscite non potranno esserci ulteriori arrivi. Vale per la difesa e per gli altri reparti, d’altronde ilnon ha coppe europee e quindi probabilmente avrà un rosa più corta rispetto allo scorso anno. Potrebbe esserci qualche movimento a centrocampo, ilstava valutando varie opzioni e nelle ultime ore si era fatto il nome del centrocampista di proprietà del Chelsea Cesare Casadei. Il giocatore è l’incursore che intrigavae nelle ultime ore si era molto parlato di questa opportunità. L’affare però non andrà in porto.