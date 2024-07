Bologna-Brixen oggi in tv | canale orario e streaming amichevole 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Alle 18:00 di mercoledì 24 luglio nella cornice del centro sportivo di Valles,scenderanno in campo in quella che è la primadei rossoblù in questo ritiro altoatesino. Sono previsti altri quattro test nella località per la squadra di Vincenzo Italiano che sfiderà anche Caldiero (Serie C), l’Asteras Tripolis (Serie A greca) e Bochum e Sudtirol in un triangolare. Prima però si parte dal match contro la squadra che milita in Eccellenza, dopo l’a Casteldebole contro il Sunderland Under 21, che è in ritiro in Italia e che in questi giorni ha sfidato anche i pari età dell’Inter. Ilvuole mettere in campo il lavoro di questi giorni. Sia in termini di condizione fisica che di apprendimento dei meccanismi di gioco di Vincenzo Italiano.