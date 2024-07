Biden parlerà alla nazione | spiegherà le ragioni del ritiro

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il presidente americano Joeoggi alle 20 ore di Washington, le 2 di notte in Italia,per spiegare la sua decisione di ritirarsi dcorsaCasa Bianca.ha confermato su X che “su quello che ci aspetta e come finirò il lavoro per il popolo americano”. Domenica il presidente ha annunciato la sua decisione diffondendo il testo di una lettera con cui ha dato il suo endorsementvicepresidente Kamala Harris nella sfida contro Donald Trump alle elezioni Usa 2024 di novembre. I primi sondaggi sembrano premiare la scelta che i dem si avviano a ufficializzare con la convention di agosto.