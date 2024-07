Asl Taranto | interruzione elettrica e telefonica centralino Cup non raggiungibile Non si prevedono i tempi di recupero

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Di seguito un comunicato diffuso da Asl: Aslcomunica quanto segue: “Si rende noto che a causa di unadelle linee, indipendente dall’Azienda, iltelefonico del Centro Unico di Prenotazione (CUP) non è momentaneamente. Si comunica di aver immediatamente allertato i gestori delle linee non funzionanti, sollecitando una pronta soluzione dell’e di non essere ancora in grado di prevedere idi ripristino. Si ricorda che è possibile effettuare la prenotazione delle prestazioni tramite gli sportelli CUP, il portale e la app PugliaSalute e il canale FarmaCUP, ovvero le farmacie e parafarmacie abilitate. L’Aslsi scusa per il disagio causato ai cittadini”.