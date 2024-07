A Complete Unknown nel primo trailer del film su Bob Dylan Timothée Chalamet è una star in ascesa

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 24 luglio 2024) SearchLight Pictures ha diffuso ilteaser di A, biopic su Bobdiretto da James Mangold, con, Monica Barbaro e Edward Norton; il, tratto dal volume Going Electric, di Elijah Wald, si concentrerà sulla svolta che cambiò per sempre la carriera del musicista folk, allorché nel 1965,, durante il Festival di Newport, imbracciò all’improvviso una chitarra elettrica, dando inizio alla seconda fase della sua carriera, tra gli ululati di disapprovazione dei fan. Quello di questo teaser, però, è ancora unprima maniera che cerca di sbarcare il lunario nei locali di New York, affidandosi e reinventando la tradizione della musica folk portata avanti dai suoi idoli e amici Pete Seeger (Norton, suo il voiceover all’inizio) e Woody Guthrie (interpretato da Scoot McNairy).