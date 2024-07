WWE | Arriva lo scontro fisico tra Uncle Howdy e Chad Gable

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 23 luglio 2024) Nella puntata di Raw di stanotte, in quel di Green Bay Wisconsin,ha avuto il suo atteso confronto con i suoi ex amici, membri della Alpha Academy, Otis, Akira Tozawa e Maxinne. Dopo un duro botta e risposta, però, il tentativo di appianare le loro divergenze è fallito, con i Creed Brothers, nuovi sodali di, che hanno attaccato fisicamente Otis e Tozawa. “Master”ha infierito su di loro al termine dell’aggressione, lamentandosi della cattiva scelta presa di non riappacificarsi con il vecchio leader, sancendo di fatto l’alleanza di quest’ultimo con i fratelli Creed. Ma quando tutto sembrava volgere alla conclusione del segmento, la Wyatt Sicks è apparsa sullo stage, con un unico obiettivo: farla pagare a