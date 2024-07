Volete noleggiare un auto? Ecco cosa dovete assolutamente controllare

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 23 luglio 2024) Estate: dalla ruota di scorta al modulo Cid,come fare un check per unune non avere problemi L’estate è alle porte e con essa il desiderio di viaggiare si fa più forte. Tra le opzioni preferite dai vacanzieri c’è senza dubbio quella del noleggio, una soluzione comoda e flessibile che permette di esplorare nuove destinazioni con la massima libertà. Tuttavia, per evitare spiacevoli sorprese, è fondamentale seguire alcuni accorgimenti in tutte le fasi del noleggio: dal ritiro alla riconsegna, passando per l’utilizzo del veicolo.si deveprima diun’?-Ansa-Notizie.comIl primo passo per un noleggio sicuro parte già dal momento del ritiro dell’. È essenziale non sottovalutare l’importanza di ispezionare attentamente l’esterno dell’alla ricerca di eventuali danni preesistenti a carrozzeria e cristalli.