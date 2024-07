Valentina Ughetto | L’arte teatrale è il vero luogo d’origine dell’identità culturale italiana

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 23 luglio 2024) Secondo la scrittrice e giornalista romana, autrice di un bel libro sulla filodrammatica della famiglia De Velo, il teatro fu il puntodi quella “sfasatura” patriottica individuata da Gustavo Modena che possedeva le sue radici nella vita di corte rinascimentale descritta da Baldassarre Castiglione e, in seguito, riconosciuta da Antonio Gramsci I De Velo furono una famiglia esemplare di attori. La loro esperienza familiare ci racconta l’organizzazionepresente prima dell’avvento dell’Accademia nazionale di Arte drammatica ‘Silvio D’Amico’ ed è una testimonianza di come, in Italia, si sia sviluppato il pensiero e l’identitàattraverso. La filodrammatica dei De Velo è stata una compagnia di giro veneta dalla forte personalità, formatasi interpretando tutte le opere ‘goldoniane’ e avente, come unici maestri, il palco e il pubblico.