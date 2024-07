Un viaggio nei sapori locali per un itinerario da scoprire

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) L’identità di un territorio è il risultato di anni di tradizioni, di una sapienza antica, di qualcosa che si tramanda di padre in figlio. Le radici profonde di una terra sono le ricette della tradizione, il profumo del sugo che bolle sul fuoco già dal mattino, le mani di una donna che impasta e prepara, qualcosa che si tramanda di generazione in generazione. Parte da qui il progetto dell’Associazione cuochi della Provincia di Fermo nel costruire un percorso che è unnelle antiche ricette, proprio per offrire ai turisti, ai visitatori ma anche ai residenti una mappa del gusto e del sapore, unche si può vivere sol nel fermano. Un percorso inedito che è cominciato al giardino della Lavandara e poi alla Bottaia, a Monte Vidon Combatte, ad ospitare iltra le ricette identitarie proposto dall’Associazione cuochi provincia di Fermo.