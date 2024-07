Trump ora dovrà fare una campagna elettorale diversa

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 23 luglio 2024) Donaldha condotto finora laperfetta per un pessimo ex presidente degli Stati Uniti odiato dalla metà del paese che ha tentato un golpe e compiuto decine (se non centinaia) di reati: presentarsi come il male minore. Tuttavia, fondare la propria strategiasul declino cognitivo di un avversario molto anziano si rivela una scelta catastrofica se si è l’unico molto anziano in declino cognitivo ancora in corsa. In teoriasta vivendo il suo momento politico migliore: l’iconica foto con il pugno al cielo dopo l’attentato in Pennsylvania ha fomentato il suo elettorato e riabilitato (parzialmente) agli occhi dei detrattori, spazzando via dal dibattito pubblico l’ipotesi di estrometterlo dalla