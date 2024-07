Trump e l' attentato abbiamo fallito l' ammissione di colpa del Secret service

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) La direttrice del, Kimberly Cheatle, risponde alle domande della commissione di Controllo della Camera, in un'audizione dedicata alle indagini sulall'ex presidente degli Stati Uniti Donald. Sabato 13 luglio il tycoon è stato colpito all'orecchio da un proiettile sparato durante il comizio che stava tenendo in Pennsylvania. Si è trattato, ha ammesso Cheatle, del "più significativo fallimento operativo delda decenni". Cheatle, della quale i Repubblicani chiedono le dimissioni, ha assicurato che smuoverà "mare e cielo" per evitare che simili incidenti si ripetano in futuro.