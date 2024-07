Trovata morta in casa Lutto choc nella televisione | la protagonista del programma aveva 27 anni e 3 figli

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 23 luglio 2024)in: addio alladelcuitra l’altro partecipato da giovanissima. A dare la tragica notizia è stata la sorella attraverso un post pubblicato su Facebook. Stando a quanto racconta TMZ, la ragazza è statasenza vita asua,giornata di sabato 20 luglio. Non ancora confermate le cause della morte, ma pare che stesse combattendo con alcuni problemi di salute, tra cui diabete. Si chiamava Autumn (Oxley) Crittendon ed era conosciuta dal pubblico perché star del celebre, in onda ancheversione italiana, ’16e incinta’.27e lascia 3piccoli. È stata una delle protagoniste della quinta stagione dello show in onda su Mtv e all’epoca degli episodi aspettava il primoo, Drake, dal fidanzato di allora Dustin Franklin.