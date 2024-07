Top Gun 3 Glen Powell stuzzica i fan | C’è una data…

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 23 luglio 2024) Ospite dell’Happy Sad Confused Podcast,ha condiviso alcuni aggiornamenti sul terzo capitolo della saga di Top Gun, senza tuttavia entrare nei dettagli: una mossa forse inevitabile, dopo l’inatteso e travolgente successo di Top Gun: Maverick (1,4 miliardi di incasso), secondo capitolo della saga iniziata nel 1986. Nel suo intervento, riportato da Variety,afferma che qualcosa sta per succedere, autocensurandosi successivamente per quanto riguarda eventuali dettagli; l’attore di Tutti tranne te ha annunciato di essere a conoscenza di una data: non è ovviamente chiaro se si tratti di una data di inizio riprese oppure di una data d’uscita.