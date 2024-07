Situazione di degrado e pericolo per la pubblica incolumità S P 48 Statte la denuncia dei consiglieri comunali

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 23 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoNei giorni scorsi, su sollecitazione di numerosi cittadini residenti nel Comune di, i sottoscrittiEmanuele Cristofaro, Debora Artuso e Valentina Semeraro del gruppo politico Uniti per, si sono recati in sopralluogo sulla Strada Provinciale 48, arteria di collegamento primario tra il Comune died il capoluogo jonico, in particolare con il Rione Taranto Tamburi. Tale sopralluogo ha dato modo di verificare l’attuale stato die diper la, a seguito della presenza di ostacoli sulla careggiata in prospicienza dell’acquedotto del Triglio e di numerosissime buche stradali ormai costantemente astanti nel tratto di strada interessato.