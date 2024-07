San Salvatore dissequestrato l’opificio chiuso nell’operazione di marzo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAppenadi 500 metri quadri nel territorio di SanTelesino, immerso in una più ampia proprietà di circa 8300 metri quadri, sede legale della Marajà srls che si occupa principalmente del commercio di silos in vetroresina, di proprietà della nota famiglia Marajá residente nel territorio del Sannio. Lo scorso, a seguito di un impervio blitz dei militari dell’arma dei Carabinieri sezione Nucleo forestale,venne interamente sottoposto a sequestro preventivo di iniziativa postulando nel contempo la presenza di attività di manutenzione dei silos in vetroresina con conseguente violazione della normativa ambientale. Nel medesimo blitz i militari dell’arma ritrovarono anche un lavoratore senza regolare contratto di lavoro ed anche clandestino.