Quando sfila l’Italia alle Olimpiadi? L’ordine della Cerimonia d’Apertura azzurri nel mezzo Attenzione alla chiusura speciale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024)sarà la 91ma Nazione are durante ladelledi Parigi 2024, che andrà in scena venerdì 26 luglio a partire dore 19.30. Per la prima volta nella storia la parata dei Paesi partecipanti non avrà luogo all’interno dello Stadio, ma lungo un fiume: le varie delegazioni saranno infatti a bordo di alcune barche e percorreranno un tratto di sei chilometri sulla Senna, dal Ponte di Austerlitz fino al Trocadero, davantiTorre Eiffel. Sarà un evento emozionante e che entrerà di diritto nella storia dell’epopea a cinque cerchi. Glisaranno sulla barca insieme a Israele e Giamaica. Ricordiamo che i portabandiera delsaranno Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo.dita è determinato dalalfabetico, ma con alcune eccezioni che vanno tenute ben in considerazione.