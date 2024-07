Polizia arresta straniero per stupefacenti e detenzione d’arma

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del Commissariato didi Stato di Battipaglia (SA) hannoto, a Campolongo, un cittadinoperdiillegale di arma. In seguito ad una perquisizione domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di 56 grammi di cocaina, 214 grammi di hashish, materiale per la pesatura e il confezionamento della droga, oltre ad una pistola beretta 9×17 perfettamente funzionante, munita di caricatore e munizioni. L'articoloperproviene da Anteprima24.it.