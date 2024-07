Più di William Harry l’eredità pazzesca della nonna È polemica | Che schiaffo alla miseria

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 23 luglio 2024) Il principesi appresta a ricevere un’eredità da capogironel giro di poche settimane. La defunta Regina Madre, bisdi, aveva una fortuna stimata in 70 milioni di sterline, che mise in un fondo fiduciario per la sua famiglia. Secondo la rivista australiana New Idea, citata dal Times, il Duca di Sussex è pronto a ricevere una quota clamorosa e potrà richiederla quando compirà 40 anni il 15 settembre. >> “Torna a casa sua e da solo”.furioso e deciso dopo l’affronto di Meghan Markle Oltre agli ingenti guadagni derivanti dall’accordo con Netflix che lui e Meghan hanno firmato nel settembre 2020,e suo fratellohanno ricevuto una somma significativa dal Ducato di Cornovaglia, esente da imposte. La stima più recente del patrimonio netto combinato die Meghan è di circa 60 milioni di dollari (circa 46 milioni di sterline).