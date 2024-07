Nicolò Zaniolo mi chiama sempre ma non rispondo perché è fidanzato | la confessione inaspettata di Siriana Schifi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Da Temptation Island con furore. La tentatrice, all’anagrafe Siria, fa parlare di sé e non solo per l’avvicinamento a Raul Dumitras (con Martina de Ioannon) nel corso di questa edizione del docu-reality. Ma anche per un particolare che riguarda, invece, quella che era la sua vita molto prima dell’isola. In un’intervista a Fanpage.it, infatti, la concorrente ha parlato di, calciatore dell’Atalanta, che nel 2022 ha frequentato per un breve periodo. E nonostante l’atleta sia tornato insieme alla madre di suo figlio, Sara Scaperrotta, lui “continua armi”, rivela la modella. Il motivo sarebbe la gelosia del calciatore: “Da quando mi ha visto a Temptation Island sta uscendo fuori di testa, ma èe non posso rispondergli”.